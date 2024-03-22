Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно

11 воинов-нацгвардейцев из Львовской области удостоили орденов "За мужество" III степени.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.

11 воинов-нацгвардейцев со Львовщины удостоили орденов "За мужество" III степени. К сожалению, посмертно - сообщает председатель Львовской ОВА.

"Кому-то из них навсегда 42, кому-то - 37, а кто-то из-за проклятого оккупанта не дожил даже до 22 лет. У кого-то осиротели трое, двое, один ребенок, а кто-то не успел родить потомков. Но всех их объединяет то, что они есть и навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах Героями, которые проявили наибольшую смелость и пожертвовали своей жизнью во имя жизни других", - написал он.

Напомним,

Одесского хирурга, который спас тысячи жизней благодаря хирургическим операциям на фронте, посмертно наградили высшей наградой Украины.

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский почтил военных добровольцев, в частности наградил орденом "Золотая Звезда" Героя Украины нескольких погибших и живых защитников, которые храбро боролись против российского вторжения.