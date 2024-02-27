Одеського хірурга, який провів 10 000 операцій на фронті, посмертно нагородили орденом Данила Галицького
Київ • УНН
Одеського хірурга, який врятував тисячі життів завдяки хірургічним операціям на фронті, посмертно нагородили найвищою нагородою України.
Одеського хірурга Олександра Пилипенка посмертно нагородили орденом Данила Галицього. Він провів близько 10 000 операцій на фронті. Історією медика поділились в телеграм-каналі Одеса.Офіційно, передає УНН.
Одеський хірург, який рятував життя поранених воїнів на фронті, посмертно нагороджений орденом Данила Галицького. … Вічна шана та пам'ять герою! Слава Україні!
Деталі
Журналісти розповіли, що Олександр Пилипенко 28 років пропрацював у міській клінічній лікарні №11, де лікував людей у першому хірургічному відділенні. На початку повномасштабної війни він пішов добровольцем на передову.
Зазначається, що на фронті Олександр Пилипенко провів близько 10 000 хірургічних операцій, сам отримав численні контузії та пережив інсульт. Втім реабілітувався, і знову повернувся до зони бойових дій. Але під час чергової евакуації поранених серце лікаря не витримало...
Указом Президента України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Олександра Сергійовича Пилипенка нагороджено орденом Данила Галицького (посмертно).
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