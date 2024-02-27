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Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого

Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 15:20  •  3620 просмотра

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Одесского хирурга, который спас тысячи жизней благодаря хирургическим операциям на фронте, посмертно наградили высшей наградой Украины.

Одесского хирурга Александра Пилипенко посмертно наградили орденом Даниила Галицкого. Он провел около 10 000 операций на фронте. Историей медика поделились  в телеграмм-канале Одесса.Официально,  передает УНН.

Одесский хирург, который спасал жизни раненых воинов на фронте, посмертно награжден орденом Даниила Галицкого. ... Вечная дань уважения и память герою! Слава Украине!

- говорится в сообщении.

Детали

Журналисты рассказали, что Александр Пилипенко 28 лет проработал в городской клинической больнице №11, где лечил людей в первом хирургическом отделении. В начале полномасштабной войны он ушел добровольцем на передовую.

Отмечается, что на фронте Александр Пилипенко провел около 10 000 хирургических операций, сам получил многочисленные контузии и пережил инсульт. Впрочем реабилитировался, и снова вернулся в зону боевых действий. Но во время очередной эвакуации раненых сердце врача не выдержало...

Указом Президента Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга Александр Сергеевич Пилипенко награжден орденом Даниила Галицкого (посмертно).  

- сообщили в официальном телеграмм одесских властей.
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53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги22 января 2024, 15:29 • 22313 просмотров

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЗдоровье
ukrainaУкраина
odessaОдесса
Одеського хірурга, який провів 10 000 операцій на фронті, посмертно нагородили орденом Данила Галицького
Odesa surgeon who performed 10,000 operations at the front was posthumously awarded the Order of Danylo Halytskyi
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Одесского хирурга, который провел 10 000 операций на фронте, посмертно наградили орденом Даниила Галицкого

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