53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги
Киев • УНН
Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом княгини Ольги III степени швеи бригады №5 частного предприятия "Балтская швейная фабрика" (Одесская область) Людмилу Запорожец. Государственную награду от имени Президента вручал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Запорожец отмечена за многолетний (более 53 лет) добросовестный труд в области легкой промышленности, освоение выпуска новых видов конкурентоспособных швейных изделий для поддержания и укрепления экономики государства в условиях военного положения, активную волонтерскую деятельность.
Отличие Президента "Золотое сердце" получил и волонтер, президент Благотворительного фонда "Международная помощь "Добрый самарянин" Денис Сердиченко.
Почетное звание "Заслуженный врач Украины" Президент присвоил профессору кафедры детских инфекционных болезней Одесского национального медицинского университета, врачу-инфекционисту, доктору медицинских наук, профессору Виктору Гайдею и врачу-урологу урологического отделения №1 коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №10" Одесского городского совета, кандидату медицинских наук Александру Кваше.
Отличием Президента Украины "За оборону Украины" награжден капитан службы гражданской защиты, начальник отделения пиротехнических работ, части пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Евгений Орлов. Соответствующую награду Орлов получил за заслуги в разминировании населенных пунктов Херсонской и Донецкой областей, которые загрязнены взрывоопасными предметами, проявленные мужество и выдержку.
Также Президент наградил участников аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий ракетных обстрелов, обеспечения ремонта и восстановления инфраструктуры города Одессы, а именно:
- машиниста автогидроподъемника коммунального предприятия "Горзелентрест" Одесского городского совета Нугзара Горелишвили;
- мастера производственного структурного подразделения №7 коммунального предприятия "Городские дороги" Одесского городского совета Марию Татарову;
- мастера по ремонту производственного участка №3 коммунального предприятия "ЖКС "Фонтанский" Одесского городского совета Виктора Швеца.
За оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим во время ракетных обстрелов Одесской области, спасение жизни раненым военнослужащим с боевой травмой, проявленные при этом мужество, выдержку и высокий профессионализм Президент наградил:
- фельдшера по медицине неотложных состояний, диспетчера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам экстренной медицинской помощи единой оперативно-диспетчерской службы "Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Оксану Головач;
- старшую сестру медицинскую стационара отделения сосудистой хирургии и реконструктивной микрохирургии "Одесской областной клинической больницы" Майю Паламар;
- начальника отдела "Медицинских и бактериальных препаратов, перевязочных материалов и дезинфицирующих средств" коммунального учреждения "Одесская областная база специального медицинского снабжения" Василия Онопу.
53 года в профессии: Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги
Президент наградил швею из Одесской области орденом княгини Ольги. Почетную награду вручил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
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