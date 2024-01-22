53 роки у професії: Президент нагородив швачку з Одещини орденом княгині Ольги

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом княгині Ольги ІІІ ступеня швачку бригади №5 приватного підприємства "Балтська швейна фабрика" (Одещина) Людмилу Запорожець. Державну нагороду від імені Президента вручав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Запорожець відзначена за багаторічну (понад 53 роки) сумлінну працю в галузі легкої промисловості, освоєння випуску нових видів конкурентноспроможних швейних виробів задля підтримання та зміцнення економіки держави в умовах воєнного стану, активну волонтерську діяльність.

Відзнаку Президента "Золоте серце" отримав і волонтер, президент Благодійного фонду "Міжнародна допомога "Добрий самарянин" Денис Сердіченко.

Почесне звання "Заслужений лікар України" Президент присвоїв професору кафедри дитячих інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету, лікарю- інфекціоністу, доктору медичних наук, професору Віктору Гайдею та лікарю-урологу урологічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №10" Одеської міської ради, кандидату медичних наук Олександру Кваші.

Почесне звання "Заслужений енергетик України" Президент присвоїв керівникові групи інженерів з відновлення енергозабезпечення у Миколаївській та Херсонській областях, заступникові директора компанії виробничих та комерційних підприємств Олександру Головченку.

Відзнакою Президента України "За оборону України" нагороджено капітана служби цивільного захисту, начальника відділення піротехнічних робіт, частини піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області Євгена Орлова. Відповідну нагороду Орлов отримав за заслуги у розмінуванні населених пунктів Херсонської та Донецької областей, які забруднені вибухонебезпечними предметами, виявлені мужність та витримку.

Також Президент нагородив учасників аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків ракетних обстрілів, забезпечення ремонту й відновлення інфраструктури міста Одеси, а саме:

- машиніста автогідропідіймача комунального підприємства "Міськзелентрест" Одеської міської ради Нугзара Горелішвілі;

- майстра виробничого структурного підрозділу №7 комунального підприємства "Міські дороги" Одеської міської ради Марію Татарову;

- майстра з ремонту виробничої дільниці №3 комунального підприємства "ЖКС "Фонтанський" Одеської міської ради Віктора Швеця.

За надання невідкладної медичної допомоги постраждалим під час ракетних обстрілів Одещини, рятування життя пораненим військовослужбовцям із бойовою травмою, виявлені при цьому мужність, витримку та високий професіоналізм Президент нагородив:

- фельдшера з медицини невідкладних станів, диспетчера з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам екстреної медичної допомоги єдиної оперативно- диспетчерської служби "Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Оксану Головач;

- старшу сестру медичну стаціонару відділення судинної хірургії та реконструктивної мікрохірургії "Одеської обласної клінічна лікарня" Майю Паламар;

- начальника відділу "Медичних та бактерійних препаратів, перев’язувальних матеріалів та дезінфекційних засобів" комунальної установи "Одеська обласна база спеціального медичного постачання" Василя Онопу.