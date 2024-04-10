Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ
Киев • УНН
Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.
Украине необходимо отказаться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и ввести политику подготовки женщин к военной службе по израильскому образцу, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева в интервью The Times, передает УНН.
Детали
Как сообщается, сейчас в вооруженных силах Украины служат 65 000 женщин, что примерно на 40 % больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России. Почти все они - добровольцы, поскольку обязательного военного призыва для женщин не существует, хотя женщины некоторых профессий должны обязательно стать на воинский учет.
Впрочем Оксана Григорьева говорит, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.
"Наша конституция говорит, что обязанность каждого украинца - защищать свою родину, поэтому будет правильно, если женщины тоже будут служить. Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно обучать мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне" - сказала Григорьева.
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении10 апреля 2024, 11:03 • 15918 просмотров
Как пишет The Times, в Израиле, где призыв женщин в армию является обязательным, женщины составляют около 40 процентов вооруженных сил.
По словам Григорьевой, в украинском обществе существует тенденция рассматривать женщин как "берегинь", которые защищают дом пока мужчины уходят на войну.
Отмечается, что доля женщин в вооруженных силах Украины меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3 процента. В регулярных войсках Америки доля женщин в последние годы постоянно превышает 17 процентов, а в Британии - более 11 процентов. Среди всех женщин, которые служат в вооруженных силах Украины, менее десятой части находятся на активных боевых позициях, а остальные работают медиками, офицерами разведки и администраторами.
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп10 апреля 2024, 10:45 • 16285 просмотров
"Мы прошли долгий путь в плане законодательства, но на практике все еще сохраняется менталитет старой школы. В этой стране со школьного возраста существует разделение на девочек и мальчиков: мальчиков обучают физкультуре, а девочкам приходится заниматься вышивкой или домоводством. Это необходимо изменить. Как физически, так и психологически мы должны с раннего возраста готовить девочек к защите страны", - заявила Григорьева.
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года
Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе
Популярные
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Байден назвал действия Нетаньяху в секторе Газа ошибкой
Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ
Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая
Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС
С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие
14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским
Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.
В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал укрепить военный резерв и возродить национальную оборонную промышленность, а в парламенте обсуждается законопроект о добровольной военной подготовке для лиц в возрасте от 18 до 35 лет.
Швейцария выделила более 5 миллиардов евро на восстановление Украины до 2036 года
Швейцария выделяет 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление Украины до 2036 года, посылая мощный сигнал солидарности с пострадавшими и делая свой вклад в обеспечение стабильности во всей Европе.
Еврокомиссия начала официальный скрининг украинского законодательства относительно свободы движения капитала
Европейская Комиссия начала официальный скрининг украинского законодательства о свободе движения капитала, анализируя его соответствие законам ЕС.
Враг ударил по Харьковскому району, горят магазин и аптека, под завалами могут быть люди - ОВА
Около 14:00 вражеский обстрел попал в Липцы и Малую Даниловку Харьковского района, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди.
Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе
Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.