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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 12:04  •  9578 просмотра

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Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.

Украине необходимо отказаться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и ввести политику подготовки женщин к военной службе по израильскому образцу, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева в интервью The Times, передает УНН

Детали 

Как сообщается, сейчас в вооруженных силах Украины служат 65 000 женщин, что примерно на 40 % больше, чем в 2021 году, за год до полномасштабного вторжения России. Почти все они - добровольцы, поскольку обязательного военного призыва для женщин не существует, хотя  женщины некоторых профессий должны обязательно стать на воинский учет. 

Впрочем Оксана Григорьева говорит, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

"Наша конституция говорит, что обязанность каждого украинца - защищать свою родину, поэтому будет правильно, если женщины тоже будут служить. Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно обучать мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне"  - сказала Григорьева. 

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Как пишет The Times, в  Израиле, где призыв женщин в армию является обязательным, женщины составляют около 40 процентов вооруженных сил.

По словам Григорьевой, в украинском обществе существует тенденция рассматривать женщин как "берегинь", которые защищают дом пока мужчины уходят на войну.

Отмечается, что доля женщин в вооруженных силах Украины меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3 процента. В регулярных войсках Америки доля женщин в последние годы постоянно превышает 17 процентов, а в Британии - более 11 процентов. Среди всех женщин, которые служат в вооруженных силах Украины, менее десятой части находятся на активных боевых позициях, а остальные работают медиками, офицерами разведки и администраторами.

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"Мы прошли долгий путь в плане законодательства, но на практике все еще сохраняется менталитет старой школы. В этой стране со школьного возраста существует разделение на девочек и мальчиков: мальчиков обучают физкультуре, а девочкам приходится заниматься вышивкой или домоводством. Это необходимо изменить. Как физически, так и психологически мы должны с раннего возраста готовить девочек к защите страны", - заявила Григорьева.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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