Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению планируется убрать нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, которые осуждены за коррупционные и тяжкие преступления. Об этом передает УНН со ссылкой на прямую трансляцию заседания Рады, которую вел нардеп Алексей Гончаренко.

Детали

"В первом чтении принят закон дать возможность определенным категориям заключенным служить. Да, там надо убрать коррупционеров больших, чтобы не было лазейки. По наркоманам тоже надо думать конечно, но многим, кто хочет служить, надо дать эту возможность", - сказал Гончаренко.

Нардеп Железняк добавил, что за соответствующий законопроект проголосовали 281 нардепов, а также, что ко второму чтению планируют убрать норму, по которой к могут мобилизоваться заключенные по тяжким преступлениям.

Дополнение

8 апреля комитет Верховной Радыпо вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы.