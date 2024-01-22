Украинские защитники поразили вражеские позиции вблизи Авдеевки: видео

Воины ВСУ продолжают уничтожать оккупантов, которые посягнули на свободу и независимость Украины. Бойцы 23 отдельной механизированной бригады удачно отработали в ночное время, нанеся поражение сосредоточению российских военных сил.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВС Украины.

Авдеевское направление. Ночной ужас, который несут бойцы 23 отдельной механизированной бригады тем, кто посягнул на нашу свободу и независимость - говорится в сообщении.

Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, на которых демонстрируется работа бойцов 23 отдельной механизированной бригады в ночных условиях ведения боевых действий.

Напомним,

Десантно-штурмовые войска из 82-й бригады отрабатывают по россиянам ударным-дронами, не оставляя оккупантам ни единого шанса. Видео уничтожения захватчиков опубликовала служба связей с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Также УНН сообщал, что атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.