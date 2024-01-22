Українські оборонці вразили ворожі позиції поблизу Авдіївки: відео
Київ • УНН
Збройні сили України успішно атакували російські військові сили під Авдіївкою. Акція, проведена бійцями 23-ї окремої механізованої бригади, була частиною триваючої оборони України від окупації.
Воїни ЗСУ продовжують нищити окупантів, які зазіхнули на свободу та незалежність України. Бійці 23 окремої механізованої бригади вдало відпрацювали у нічний час, завдавши ураження зосередженню російських військових сил.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗС України.
Авдіївський напрямок. Нічний жах, який несуть бійці 23 окремої механізованої бригади тим, хто зазіхнув на нашу свободу та незалежність
Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на яких демонструється робота бійців 23 окремої механізованої бригади у нічних умовах ведення бойових дій.
Нагадаємо
Десантно-штурмові війська з 82ї бригади відпрацьовують по росіянам ударним-дронами, не лишаючи окупантам жодного шансу. Відео знищення загарбників опублікувала служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Також УНН повідомляв, що атака безпілотників СБУ призвела до зупинки російського нафтового терміналу в ленінградській області, завдавши значної матеріальної шкоди росії.