Украинские валютные облигации выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи - Bloomberg
Киев • УНН
Облигации Украины в иностранной валюте выросли после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.
Валютные облигации Украины выросли после того, как Палата представителей США на выходных одобрила пакет финпомощи на сумму 61 миллиард долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что облигации с погашением в 2026 году, которые на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за месяц, в начале торгов в Лондоне подорожали на 0,9 цента до более 33 центов, продемонстрировав лучшие показатели среди долларовых облигаций развивающихся стран.
Как сообщает издание, ранее группа держателей украинских долговых обязательств выбрала PJT Partners Inc. своим финансовым советником перед потенциальной реструктуризацией. Выплаты по непогашенным международным облигациям страны на сумму 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения россии.
Напомним
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении оборонной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, за который проголосовали 310 конгрессменов. Далее законопроект будет передан в Сенат, после чего президент Джо Байден должен его подписать.
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