Украинские спортсменки Марина Алексиива и Владислава Алексиива победили в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

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В первый день соревнований в венгерском Будапеште Марина Алексиива и Владислава Алексиива победили в техническом дуэте - заявили в Минмолодежьспорта.

Отмечается, что первая золотая медаль нашего дуэта в этом году. За свое выступление сестры набрали 260.2700 балла, опередив соперниц из Китая и Израиля.

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Напомним,

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