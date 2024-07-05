Киев • УНН
Украинские пловчихи Марина Алексеева и Владислава Алексеева завоевали золото в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию, который состоялся в Будапеште.
Украинские спортсменки Марина Алексиива и Владислава Алексиива победили в Суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
В первый день соревнований в венгерском Будапеште Марина Алексиива и Владислава Алексиива победили в техническом дуэте
Отмечается, что первая золотая медаль нашего дуэта в этом году. За свое выступление сестры набрали 260.2700 балла, опередив соперниц из Китая и Израиля.
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Напомним,
Украинская борчиха Аида Керимова завоевала "золото" в весовой категории до 50 кг на чемпионате Европы по борьбе U-20.