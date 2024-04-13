Украинские спортивные лидеры требуют отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпиады в Париже

Украина требует отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр - 2024 в Париже. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинские спортивные лидеры, в том числе Матвей Бедный, Вадим Гутцайт и Юрий Копытко, в совместном письме призвали к отстранению российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже из-за их поддержки войны против Украины.

Они отметили, что допускать атлетов из стран-агрессоров к международным соревнованиям недопустимо. В письме обратили внимание на спортсменов, которые известны как агенты гибридного влияния рф, среди которых Ванесса Каладзинская, Заурбек Сидаков, Завур Угуев, Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Надежда Соколова, Алина Касабиева, Ханум Велиева, Наталья Малышева и Артур Наифонов.

Руководители украинских спортивных учреждений призывают международных партнеров принять меры, чтобы придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно нейтрального статуса спортсменов из рф и беларуси, а также не допускать их к международным соревнованиям.

Украинские спортсмены призывают не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в Париже