Украинские фристайлисты завершают сезон лидерами Кубка Европы в швейцарском Айроло

Ангелина Брыкина и Максим Кузнецов стали победителями общего зачета Кубка Европы по фристайлу в швейцарском Айроло в дисциплине акробатика среди женщин и мужчин. Оксана Яцюк - на второй позиции женского рейтинга. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Сегодня победу праздновала Ангелина Брыкина, а Оксана Яцюк стала бронзовым призером. Также "бронзу" заключительного этапа кубка Европы по фристайлу (акробатика) завоевал Ян Гаврюк, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на двух заключительных этапах соревнований в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко украинцы получили 4 медали.

В первый день соревнований Максим Кузнецов стал третьим, с прыжком bFdF, за который получил оценкой 88.12 балла.

Напомним

Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.