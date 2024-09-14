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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

Украинские десантники разбили подразделение российского вдв на курщине

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 16:44  •  12271 просмотра

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В курской области украинские десантники уничтожили 5 БМД, танк и БТР россиян. Во время тяжелого боя было ликвидировано несколько десятков военных противника, попытка прорвать оборону ВСУ провалилась.

В курской области украинские десантники разбили подразделение воздушно-десантных войск и уничтожили пять боевых машин десанта, танк и БТР россиян. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Войска государства-агрессора прибегают к отчаянным попыткам вытеснить из курской области подразделения и воинские части Сил обороны Украины. Так, вчера, на позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники из которых два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей ВДВ российской федерации

- говорится в сообщении.

Командование отметило, что попытка прорвать оборонительные позиции Вооруженных сил Украины оказалась провальной.

В тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на "отлично". В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян

- сообщили в Десантно-штурмовых войсках.

Напомним

Украинские войска продвинулись к югу от Веселого, расположенного к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы. Зеленский заявил, что благодаря Курской операции удалось остановить врага на Харьковщине и замедлить на Донетчине.

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