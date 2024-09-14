Українські десантники розбили підрозділ російського вдв на курщині
Київ • УНН
У курській області українські десантники знищили 5 БМД, танк і БТР росіян. Під час важкого бою було ліквідовано кілька десятків військових противника, спроба прорвати оборону ЗСУ провалилася.
У Курській області українські десантники розбили підрозділ повітряно-десантних військ та знищили п’ять бойових машин десанту, танк та БТР росіян. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України. Так, вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ російської федерації
Командування зазначило, що спроба прорвати оборонні позиції Збройних сил України виявилась провальною.
У важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно". У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян
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