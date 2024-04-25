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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские беженцы могут оставаться в Германии и с недействительным загранпаспортом

Украинские беженцы могут оставаться в Германии и с недействительным загранпаспортом

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 13:09  •  8534 просмотра

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Украинские беженцы могут оставаться в Германии с просроченными паспортами, а решение МИД Украины о приостановлении консульского обслуживания украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев.

Решение МИД Украины приостановить консульское обслуживание украинских мужчин не повлияет на их статус беженцев в Германии. Украинцы смогут покидать в ФРГ и с просроченным загранпаспортом. Об этом говорится в ответе берлинского сената на запрос DW, передает УНН

Детали 

Как сообщил представитель сената Берлина, для получения или продления временного вида на жительство в Германии не нужно будет обязательно иметь действующий паспорт - главное, чтобы у немецких властей была возможность удостоверить личность человека. 

Представитель сената подчеркнул, что право на пребывание в ФРГ и все связанные с этим возможности остаются в силе независимо от решения МИД Украины временно приостановить предоставление консульских услуг за рубежом для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 

Более того, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

Правда, как добавил представитель сената, это будет делаться только в исключительных случаях, поскольку правила пребывания иностранцев в Германии позволяют иммиграционным ведомствам выдавать немецкие документы, заменяющие паспорт, лицам призывного возраста, если те могут доказать наличие веских причин для поездки. 

Напомним 

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

ТЦК за рубежом не будет. В Минобороны объяснили, как украинцы в других странах смогут обновить данные25 апреля 2024, 10:38 • 16100 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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