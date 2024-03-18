Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах

Украинские бадминтонисты Алексей Титов и Евгения Кантемир стали серебряными призерами FZ FORZA Dutch International 2024. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Отмечается, что спортсмены из 44 стран соревновались за награды международного турнира в Ватерингене, что в Нидерландах.

Украинцы заняли второе место в смешанной парной категории. В четвертьфинале наш дуэт победил соперников из Польши, в полуфинале одолел шведскую пару, а в финале уступил британцам Роби Истону/Лиззи Толман - 21:13, 21:14 - резюмировали в Минмолодежьспорта.

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Также Алексей Титов стал победитель премии Эрика Мейса. Судьи отметили честность и справедливость его игры на Dutch International 2024.

В ведомстве рассказали, что премия была учреждена в память об Эрике Мейсе, чемпионе Нидерландов в мужской одиночной категории (2017), который погиб в автокатастрофе. Спортсмену из Украины эту награду вручили впервые в истории.

Напомним

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград, в том числе 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых, заняв 4-е место на Кубке Европы в Риге, Латвия.