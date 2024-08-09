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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская сторона готова возобновить работу пункта пропуска "Колотиловка-Покровка"

Украинская сторона готова возобновить работу пункта пропуска "Колотиловка-Покровка"

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 07:11  •  18794 просмотра

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Украинская сторона готова возобновить работу пункта пропуска 'Колотиловка-Покровка' на границе с РФ. За время существования гуманитарного коридора в Украину вернулось более 35 тысяч человек.

За время существования гуманитарного коридора "Колотиловка-Покровка" в Украину вернулось более 35 тыс. человек. Работа этого пункта пересечения была приостановлена со стороны россии. Украинские подразделения  готовы возобновить работу пункта пропуска "Колотиловка-Покровка".

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

За время существования этого коридора ("Колотиловка-Покровка" - ред.) в Украину вернулось более 35 тыс. человек. Это большое количество людей, которые вернулись на свою родную землю. За последние трое суток со стороны российской федерации работа этого пункта пересечения границы была прекращена. По докладу пограничной службы Украины наши подразделения готовы возобновить в этом населенном пункте работу этого пункта пропуска и созданы все условия для размещения и приема наших граждан эвакуированных

- рассказал Артюх.

Дополнение

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщала, что в Сумской области из-за российских обстрелов вынужденно приостановили работу гуманитарного коридора Колотиловка - Покровка. Однако для выезда из ВОТ украинцы могут воспользоваться коридором через белорусско-украинскую границу.

Несколько дней назад волонтер пункта помощи "Атмосфера" заявила, что пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с Россией закрыли.

Добавим, что через пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" происходило возвращение депортированных с оккупированных территорий Украины заключенных. Второй путь возвращения через Грузию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
iryna-vereshchukИрина Верещук
hruziia-krainaГрузия
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