Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала золото на чемпионате Европы в Анталье

Сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа стали чемпионами в смешанных командах. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

"Золотой" старт сборной Украины по прыжкам в воду на чемпионате Европы в турецкой Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа поднялись на высшую ступень пьедестала в соревнованиях смешанных команд - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы набрали сумму 407.20 балла и поддержали медальную традицию, не пропустив ни одного пьедестала в этой дисциплине с 2022 года.

Напомним

Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки на Суперфинале Кубка мира. Это их дебютная награда в этом сезоне.