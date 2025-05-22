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Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала золото на чемпионате Европы в Анталье

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Сборная Украины по прыжкам в воду выиграла золото в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы в Анталье. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа показали лучший результат.

Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала золото на чемпионате Европы в Анталье

Сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа стали чемпионами в смешанных командах. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

"Золотой" старт сборной Украины по прыжкам в воду на чемпионате Европы в турецкой Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа поднялись на высшую ступень пьедестала в соревнованиях смешанных команд

- говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы набрали сумму 407.20 балла и поддержали медальную традицию, не пропустив ни одного пьедестала в этой дисциплине с 2022 года.

Напомним

Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки на Суперфинале Кубка мира. Это их дебютная награда в этом сезоне.

Ольга Розгон

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