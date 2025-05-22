Украинская сборная по прыжкам в воду завоевала золото на чемпионате Европы в Анталье
Киев • УНН
Сборная Украины по прыжкам в воду выиграла золото в смешанных командных соревнованиях на чемпионате Европы в Анталье. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа показали лучший результат.
Сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа стали чемпионами в смешанных командах. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
"Золотой" старт сборной Украины по прыжкам в воду на чемпионате Европы в турецкой Анталии. Ксения Байло, Кирилл Болюх, София Лыскун и Алексей Середа поднялись на высшую ступень пьедестала в соревнованиях смешанных команд
Отмечается, что украинцы набрали сумму 407.20 балла и поддержали медальную традицию, не пропустив ни одного пьедестала в этой дисциплине с 2022 года.
Напомним
Украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с вышки на Суперфинале Кубка мира. Это их дебютная награда в этом сезоне.