Українська збірна зі стрибків у воду виборола золото на чемпіонаті Європи в Анталії
Київ • УНН
Збірна України зі стрибків у воду виграла золото у змішаних командних змаганнях на чемпіонаті Європи в Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа показали найкращий результат.
Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа стали чемпіонами у змішаних командах. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
"Золотий" старт збірної України зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу у змаганнях змішаних команд
Зазначається, що українці набрали суму 407.20 бали і підтримали медальну традицію, не пропустивши жодного п’єдесталу у цій дисципліні з 2022 року.
Нагадаємо
Українці Марк Гриценко та Олексій Середа здобули бронзові медалі у синхронних стрибках з вишки на Суперфіналі Кубка світу. Це їхня дебютна нагорода в цьому сезоні.