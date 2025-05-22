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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 13065 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Українська збірна зі стрибків у воду виборола золото на чемпіонаті Європи в Анталії

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Збірна України зі стрибків у воду виграла золото у змішаних командних змаганнях на чемпіонаті Європи в Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа показали найкращий результат.

Українська збірна зі стрибків у воду виборола золото на чемпіонаті Європи в Анталії

Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа стали чемпіонами у змішаних командах. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

"Золотий" старт збірної України зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу у змаганнях змішаних команд

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українці набрали суму 407.20 бали і підтримали медальну традицію, не пропустивши жодного п’єдесталу у цій дисципліні з 2022 року.

Нагадаємо

Українці Марк Гриценко та Олексій Середа здобули бронзові медалі у синхронних стрибках з вишки на Суперфіналі Кубка світу. Це їхня дебютна нагорода в цьому сезоні.

Ольга Розгон

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