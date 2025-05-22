Українська збірна зі стрибків у воду виборола золото на чемпіонаті Європи в Анталії

Збірна України здобула перемогу на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду в Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа стали чемпіонами у змішаних командах. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

"Золотий" старт збірної України зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії. Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу у змаганнях змішаних команд