Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки россии
Киев • УНН
Киберспециалисты ГУР осуществили DDOS-атаку на российскую банковскую систему. Нарушена работа крупнейших банков рф, включая "банк россия", "тинькофф банк", "газ банк" и платежную систему "сбп".
Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили очередную DDOS-атаку на российскую банковскую систему. Об этом УНН пишет со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщается, в результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск рф.
В частности под киберудар попали "банк россия", "тинькофф банк", "газ банк" и платежная система "сбп". Пользователи во многих регионах рф жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться личным кабинетом, прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.
Добавим
Отмечается, что кибератаки на финсектор государства-агрессора будут продолжены и будут набирать обороты.
Напомним
Киберспециалисты ГУР МО Украины и BO Team атаковали российский федеральный удостоверяющий центр "основание". Уничтожены терабайты данных и получена база 1,5 млн электронных цифровых подписей.
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