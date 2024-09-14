Украинская разведка снова атаковала крупнейшие банки россии

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили очередную DDOS-атаку на российскую банковскую систему. Об этом УНН пишет со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщается, в результате операции нарушена работа крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск рф.

В частности под киберудар попали "банк россия", "тинькофф банк", "газ банк" и платежная система "сбп". Пользователи во многих регионах рф жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться личным кабинетом, прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков. Также клиенты банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

Добавим

Отмечается, что кибератаки на финсектор государства-агрессора будут продолжены и будут набирать обороты.

Напомним

Киберспециалисты ГУР МО Украины и BO Team атаковали российский федеральный удостоверяющий центр "основание". Уничтожены терабайты данных и получена база 1,5 млн электронных цифровых подписей.

ГУР "хакнуло" російське телебачення і показало правду війни – джерела