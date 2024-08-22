ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

  •  74155 просмотра
Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

  •  83278 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46608 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86487 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75042 просмотра
публикации
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  118218 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  142397 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  157381 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  211667 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  328260 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

  •  24375 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

  •  26763 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

  •  35829 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

  •  95263 просмотра
Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

21 августа 2024, 05:58  •  110402 просмотра
Актуальное
ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 07:33  •  5133 просмотра

Read in English

Киберспециалисты ГУР атаковали серверы российских телеканалов, показав в эфире видео о войне в Украине. Вследствие контрмер рф была прекращена трансляция 9 телеканалов, но ГУР сохранило доступ к серверам.

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Как сообщают источники в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральск ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Собеседник отметил, что российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов: «Евразия 360», „Евразия Первый канал“, „Первоуральск ТВ“, „Луганск 24“, „Первый республиканский“, „СпБ“, „Оплот“, ТВ-3 и „Первый российский“.

В то же время эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

«Поэтому ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям. По состоянию на утро 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным», - сообщил источник.

Дополнение

17 августа источники УНН сообщали, что киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины совместно с хакерами парализовали работу предприятия под российским Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
  •  10325 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
  •  118218 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
  •  89713 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
  •  91306 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
  •  80860 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Эксклюзив
Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп
  •  55994 просмотра

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Эксклюзив
Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт
  •  102097 просмотра

Главный юрист Нацбанка Зима имеет покровителя, а потому чувствует безнаказанность - эксперт

Эксклюзив
В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура
21 августа 2024, 06:41  •  102967 просмотра

В Антикоррупционном комитете Рады считают, что НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
20 августа 2024, 15:57  •  110252 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
20 августа 2024, 13:37  •  104528 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Популярные

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75042 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86487 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46608 просмотра
Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

Посольство США в Украине предупредило о повышенной угрозе российских ударов

  •  83278 просмотра
Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

Буданов прокомментировал последствия удара по авиабазе "Саваслейка" и раскрыл цель атаки дронов в подмосковье

  •  74155 просмотра

Публикации

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

  •  118218 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

  •  142397 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  157381 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  211667 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  328260 просмотра

Война

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

  •  1074 просмотра
ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

  •  5210 просмотра
На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

  •  6749 просмотра
россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

  •  10035 просмотра
Перемещение войск рф на Курщину может открыть путь для операций Украины в Крыму - The Telegraph

Перемещение войск рф на Курщину может открыть путь для операций Украины в Крыму - The Telegraph

  •  10366 просмотра

политика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10375 просмотра
На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

  •  23098 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75064 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86506 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46623 просмотра

Война

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

  •  1074 просмотра
ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

  •  5210 просмотра
На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

На границе с курской областью Украина продолжает укрепление оборонительных позиций - Демченко

  •  6749 просмотра
россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

россияне за сутки 16 раз обстреляли Донецкую область: убили 4 жителей, есть раненые

  •  10035 просмотра
Перемещение войск рф на Курщину может открыть путь для операций Украины в Крыму - The Telegraph

Перемещение войск рф на Курщину может открыть путь для операций Украины в Крыму - The Telegraph

  •  10366 просмотра

политика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10375 просмотра
На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

На границе с беларусью ситуация без изменений, перемещения техники и военных нет - пограничники

  •  23098 просмотра
В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

  •  75064 просмотра
Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

  •  86506 просмотра
Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

  •  46623 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

  •  23309 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  50123 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  65125 просмотра

Экономика

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
Эксклюзив

  •  10375 просмотра
Цена нефти продолжает падать: в чем же причина

Цена нефти продолжает падать: в чем же причина

  •  3851 просмотра
Биткоин пересек ценовую отметку в 60 тысяч долларов

Биткоин пересек ценовую отметку в 60 тысяч долларов

  •  5080 просмотра
Курс валют на 22 августа: НБУ укрепил гривну

Курс валют на 22 августа: НБУ укрепил гривну

  •  12574 просмотра
Херсон частично без света из-за удара рф по инфраструктуре

Херсон частично без света из-за удара рф по инфраструктуре

  •  16628 просмотра

Киев

Дожди с грозами и жара до 37°: прогноз погоды на сегодня

Дожди с грозами и жара до 37°: прогноз погоды на сегодня

  •  15589 просмотра
Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

Генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста оштрафовали и заставили убрать свалку на Трухановом острове

  •  24630 просмотра
В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

  •  35120 просмотра
В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: предупреждают о превышении уровня диоксида азота на фоне жары

  •  31514 просмотра
В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

В Киеве ограничили движение грузовиков из-за жары

  •  33058 просмотра