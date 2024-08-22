ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны - источники

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Как сообщают источники в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральск ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Собеседник отметил, что российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию, однако в результате их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов: «Евразия 360», „Евразия Первый канал“, „Первоуральск ТВ“, „Луганск 24“, „Первый республиканский“, „СпБ“, „Оплот“, ТВ-3 и „Первый российский“.

В то же время эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

«Поэтому ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям. По состоянию на утро 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу, в то время как вещание других остается заблокированным», - сообщил источник.

Дополнение

17 августа источники УНН сообщали, что киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины совместно с хакерами парализовали работу предприятия под российским Челябинском, которое разрабатывает ядерное оружие.