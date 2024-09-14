Українська розвідка знову атакувала найбільші банки росії
Київ • УНН
Кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на російську банківську систему. Порушено роботу найбільших банків рф, включаючи "банк росія", "тінькофф Банк", "газ банк" та платіжну систему "сбп".
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили чергову DDOS-атаку на російську банківську систему. Про це УНН пише з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляється, в результаті операції порушено роботу найбільших банківських установ держави-агресора, які забезпечують діяльність окупаційних військ зс рф.
Зокрема під кіберудар потрапили "банк росія", "тінькофф банк", "газ банк" та платіжна система "сбп". Користувачі в багатьох регіонах рф скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, неможливість скористатися особистим кабінетом, припинення роботи сайтів та мобільних додатків банків. Також клієнти банків не можуть здійснити онлайн-оплату за послуги.
Додамо
Зазначається, що кібератаки на фінсектор держави-агресора будуть продовжені та набиратимуть обертів.
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