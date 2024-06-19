Украина возобновит паромное сообщение с Грузией через Черное море. Как указано на сайте перевозчика UkrFerry, первый рейс запланирован на 9 июля, передает УНН.

По данным UkrFerry, рейс продлится 60 часов. Порт отправления - Черноморская порт, прибытия - Батуми. Продолжительность обратного рейса - 69 часов.

Как следует из расписания, рейсы будут проходить раз в неделю.

Добавим

На сайте UkrFerry указано, что даты/время отходов и прибытия судов могут быть изменены по причинам, не зависящим от морского перевозчика, в том числе: занятости причала в порту, погодных условий, длительной работы таможенных, пограничных и других властей в портах, а также по другим не зависящим от морского перевозчика причинам. Даты/время отправления и прибытия судна могут быть изменены как до начала рейса, так и в течение рейса.