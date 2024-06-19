Україна відновлює поромне сполучення з Грузією через Чорне море
Київ • УНН
Україна відновить щотижневе поромне сполучення між Чорноморським портом і Батумі, Грузія, перший рейс запланований на 9 липня і триватиме 60 годин в одну сторону і 69 годин у зворотному напрямку.
Україна відновить поромне сполучення з Грузією через Чорне море. Як зазначено на сайті перевізника UkrFerry, перший рейс заплановано на 9 липня, передає УНН.
За даними UkrFerry, рейс триватиме 60 годин. Порт відправлення - Чорноморськ, а порт прибуття - Батумі. Тривалість зворотного рейсу - 69 годин.
Як випливає із розкладу, рейси відбуватимуться раз на тиждень.
Додамо
На сайті UkrFerry зазначено, що дати/час відходів і прибуття суден можуть бути змінені з причин, не залежних від морського перевізника, в тому числі: зайнятості причалу в порту, погодних умов, тривалої роботи митних, прикордонних та інших влад в портах, а також з інших не залежних від морського перевізника причин. Дати/час відправлення і прибуття судна можуть бути змінені як до початку рейсу, так і протягом рейсу.