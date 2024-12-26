Украина выполнила два новых шага плана для Ukraine Facility: что изменилось

Еще два шага Плана Украины для Ukraine Facility выполнены, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

"24 декабря Кабинет министров утвердил Стратегию по реформированию психоневрологических и других интернатных учреждений до 2034 года и Стратегию развития пограничной инфраструктуры со странами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года. Эти два стратегических документа также являются шагами Плана Украины для Ukraine Facility", - сообщили в министерстве.

Мероприятия Плана Украины, которые приняли в правительстве:

- Стратегия реформирования психоневрологических, других интернатных учреждений и деинституциализации ухода за совершеннолетними лицами с инвалидностью и лицами старшего возраста до 2034 года. Также утвердили операционный план мероприятий по реализации стратегии в 2025-2027 годах. Документ предусматривает развитие социальных услуг и поддержку людей с повышенными потребностями с целью обеспечения их способности самостоятельно проживать в обществе и предотвращения институциализации.

- Стратегия развития и развития пограничной инфраструктуры со странами-членами ЕС и Молдовой до 2030 года. Стратегия предусматривает реконструкцию пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, создание сети сервисных зон, упрощение процедур пересечения границы (цифровизация и внедрение совместного контроля) в соответствии со стандартами ЕС.

Справочно

В соответствии с Планом Украины, Минэкономики назначено единственным национальным координатором программы Ukraine Facility. Министерство продолжает обеспечивать мониторинг выполнения Плана и готовит ежеквартальную отчетность для Европейской комиссии.

Ukraine Facility - программа финансовой поддержки Украины от ЕС. В течение 2024-2027 годов 50 миллиардов евро от ЕС будет направлено на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций, а также техническую поддержку в реализации программы.

План для Ukraine Facility - технический документ, необходимый для реализации программы финансовой поддержки Украины от ЕС. План предусматривает реализацию реформ, которые заложат фундамент для дальнейшего восстановления и развития экономики и интеграции Украины в ЕС.