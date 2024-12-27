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Украина установила контакт с новой властью Сирии - МИД

Украина установила контакт с новой властью Сирии - МИД

Киев  •  УНН

 • 2699 просмотра

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МИД Украины установило первые контакты с новой властью Сирии на уровне министров после разрыва дипотношений. Украина также отправила 500 тонн муки в Сирию в рамках программы «Зерно з України».

Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Работа по Сирии активно продолжается. Мы делали заявления, которые очерчивали готовность Украины, к восстановлению дипломатических отношений. Будем смотреть как будет действовать новое правительство

- сказал Тихий.

Он напомнил, что дипломатические отношения Сирии и Украины были разорваны из-за непризнания правительства Башара аль-Асада нарушения территориальной целостности Украины.

"Если политика изменится, то будем восстанавливать дипломатические отношения. Кроме того, уже установлен контакт с новой властью Сирии, в частности на уровне министров", - заявил спикер.

Также Тихий добавил, что отправленное зерно Сирии - не отдельная акция.

"Действительно, предоставление этой гуманитарной помощи не является отдельной акцией - это более широкое отношение Украины к сирийскому народу...Это часть более широкой политики и вы увидите другие шаги в будущем", - сказал он.

Напомним

Сегодня, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно з України".

Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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