Украина установила контакт с новой властью Сирии - МИД
Киев • УНН
МИД Украины установило первые контакты с новой властью Сирии на уровне министров после разрыва дипотношений. Украина также отправила 500 тонн муки в Сирию в рамках программы «Зерно з України».
Министерство иностранных дел Украины сообщило о первых контактах с новой властью Сирии на уровне министров. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Работа по Сирии активно продолжается. Мы делали заявления, которые очерчивали готовность Украины, к восстановлению дипломатических отношений. Будем смотреть как будет действовать новое правительство
Он напомнил, что дипломатические отношения Сирии и Украины были разорваны из-за непризнания правительства Башара аль-Асада нарушения территориальной целостности Украины.
"Если политика изменится, то будем восстанавливать дипломатические отношения. Кроме того, уже установлен контакт с новой властью Сирии, в частности на уровне министров", - заявил спикер.
Также Тихий добавил, что отправленное зерно Сирии - не отдельная акция.
"Действительно, предоставление этой гуманитарной помощи не является отдельной акцией - это более широкое отношение Украины к сирийскому народу...Это часть более широкой политики и вы увидите другие шаги в будущем", - сказал он.
Напомним
Сегодня, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки в рамках программы "Зерно з України".
Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.