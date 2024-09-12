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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разочарована заявлением TIFF не отменять показ фильма «русские на войне», который отбеливает захватчиков

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 12:10  •  1843 просмотра

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Украинская сторона выразила разочарование решением TIFF не отменять показ фильма «русские на войне». Генконсул Украины в Торонто призвал фестиваль пересмотреть свое решение, отметив пропагандистский характер ленты.

Украинская сторона разочарована заявлением Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) не отменять показ фильма «русские на войне» российского режиссера Анастасии Трофимовой.

Мы чрезвычайно разочарованы сегодняшним заявлением Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF). Ужасно, что фестиваль оправдывает свое решение показать российский пропагандистский фильм «Русские на войне», ссылаясь на финансирование от канадских агентств, особенно тогда, когда одно из этих агентств, TVO, уже отказалось от поддержки фильма и начало внутреннее расследование. В заявлении TIFF этот факт намеренно умалчивается, вводя в заблуждение общественность. Кроме того, фестиваль не сообщил общественности, что режиссер фильма Анастасия Трофимова ранее работала на Russia Today, главную российскую пропагандистскую корпорацию, которая запрещена в Канаде, в том числе за сокрытие российской агрессии против Украины

- сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко на странице в сети Facebook.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно не путать российскую пропаганду со свободой выражения взглядов.

 «Украина, как никто другой, понимает демократические ценности, поскольку мы отстаиваем их своей жизнью, но мы против любых манипуляций, которые оправдывают выбор этого проекта».

Для TIFF еще не поздно принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма, добавил он.

Напомним,

УНН сообщал, что TVO не будет транслировать фильм «русские на войне», который изображает оккупантов «обычными» людьми.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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