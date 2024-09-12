Україна розчарована заявою TIFF не скасовувати показ фільму "росіяни на війні", який відбілює загарбників

Українська сторона розчарована заявою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) не скасовувати показ фільму "росіяни на війні" російської режисерки анастасії трофімової.

Ми надзвичайно розчаровані сьогоднішньою заявою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Жахливо, що фестиваль виправдовує своє рішення показати російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування від канадських агентств, особливо тоді, коли одне з цих агентств, TVO, вже відмовилося від підтримки фільму і розпочало внутрішнє розслідування. У заяві TIFF цей факт навмисно замовчується, вводячи в оману громадськість. Крім того, фестиваль не повідомив громадськості, що режисер фільму Анастасія Трофімова раніше працювала на Russia Today, головну російську пропагандистську корпорацію, яка заборонена в Канаді, в тому числі за приховування російської агресії проти України