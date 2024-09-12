Україна розчарована заявою TIFF не скасовувати показ фільму "росіяни на війні", який відбілює загарбників
Київ • УНН
Українська сторона висловила розчарування рішенням TIFF не скасовувати показ фільму "росіяни на війні". Генконсул України в Торонто закликав фестиваль переглянути своє рішення, наголосивши на пропагандистському характері стрічки.
Українська сторона розчарована заявою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) не скасовувати показ фільму "росіяни на війні" російської режисерки анастасії трофімової.
Ми надзвичайно розчаровані сьогоднішньою заявою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Жахливо, що фестиваль виправдовує своє рішення показати російський пропагандистський фільм "Росіяни на війні", посилаючись на фінансування від канадських агентств, особливо тоді, коли одне з цих агентств, TVO, вже відмовилося від підтримки фільму і розпочало внутрішнє розслідування. У заяві TIFF цей факт навмисно замовчується, вводячи в оману громадськість. Крім того, фестиваль не повідомив громадськості, що режисер фільму Анастасія Трофімова раніше працювала на Russia Today, головну російську пропагандистську корпорацію, яка заборонена в Канаді, в тому числі за приховування російської агресії проти України
Він наголосив, що надзвичайно важливо не плутати російську пропаганду зі свободою вираження поглядів.
"Україна, як ніхто інший, розуміє демократичні цінності, оскільки ми відстоюємо їх своїм життям, але ми проти будь-яких маніпуляцій, які виправдовують вибір цього проекту".
Для TIFF ще не пізно прийняти правильне рішення і скасувати решту показів фільму, додав він.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що TVO не транслюватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми.
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