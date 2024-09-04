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ЄС про російську атаку Полтави: ще одне цілеспрямоване кровопролиття - рф намагається спричинити якомога більше людських жертв

Київ • УНН

 • 49818 перегляди

ЄС засудив російську атаку на Полтаву, назвавши її цілеспрямованим кровопролиттям. Євросоюз підкреслив право України на самооборону та пообіцяв посилити військову підтримку, включаючи системи ППО.

Речник ЄС із зовнішніх зв'язків наголосив у своєму звернені, що Україна має законне право на самооборону згідно зі Статутом ООН, тому потребує ефективних інструментів для протидії рф.

Пише УНН із посиланням на EAS - European Union.

..Ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить рішучість Росії продовжувати свою жорстоку війну проти України та її народу, намагаючись спричинити якомога більше людських жертв і завдати великомасштабних руйнувань. Розділяємо скорботу сімей загиблих і підтримуємо український народ. 

– йдеться у повідомленні на сайті Штаб-квартири ЄС про російську атаку Полтави двома балістичними ракетами.

У Брюселі зазначили, що трагедія у Полтаві, та відповідні дії рф, - все це лише "підкреслює необхідність того, щоб Україна, відповідно до свого законного права на самооборону згідно зі Статутом ООН, могла ефективно відбивати такі жахливі атаки з військових майданчиків у Росії та відкидати агресора".

Також вказується, що "Європейський Союз залишається відданим посиленню військової підтримки, включаючи системи ППО та боєприпаси. Ці поставки посилюють українську самооборону, рятують невинні життя та зменшують рівень руйнувань в Україні".

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Полтаві вже відомо про понад півсотні загиблих та ще 200 поранених.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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