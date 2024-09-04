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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС о российской атаке Полтавы: еще одно целенаправленное кровопролитие - рф пытается вызвать как можно больше человеческих жертв

ЕС о российской атаке Полтавы: еще одно целенаправленное кровопролитие - рф пытается вызвать как можно больше человеческих жертв

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:15  •  19027 просмотра

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ЕС осудил российскую атаку на Полтаву, назвав ее целенаправленным кровопролитием. Евросоюз подчеркнул право Украины на самооборону и пообещал усилить военную поддержку, включая системы ПВО.

Представитель ЕС по внешним связям отметил в своем обращении, что Украина имеет законное право на самооборону согласно Уставу ООН, поэтому требует эффективных инструментов для противодействия РФ.

Пишет УНН со ссылкой на EAS - European Union.

...Еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа, пытаясь вызвать как можно больше человеческих жертв и нанести крупномасштабные разрушения. Разделяем скорбь семей погибших и поддерживаем украинский народ. 

- говорится в сообщении на сайте Штаб-квартиры ЕСВД о российской атаке Полтавы двумя баллистическими ракетами.

В Брюсселе отметили, что трагедия в Полтаве, и соответствующие действия рф, - все это лишь «подчеркивает необходимость того, чтобы Украина, в соответствии со своим законным правом на самооборону согласно Уставу ООН, могла эффективно отражать такие ужасные атаки с военных площадок в России и отвергать агрессора».

Также указывается, что «Европейский Союз остается преданным усилению военной поддержки, включая системы ПВО и боеприпасы. Эти поставки усиливают украинскую самооборону, спасают невинные жизни и уменьшают уровень разрушений в Украине».

Напомним,

В результате российского удара по Полтаве уже известно о более полусотне погибших и еще 200 раненых.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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