Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

Украинские чиновники попросили Вашингтон разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов по аэродромам, которые использует рф. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на советника Зеленского, который говорил на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разрешение США использовать ATACMS для ударов по аэродромам рф позволит Киеву удерживать часть Курска в течение определенного времени.

"Это даст им рычаг, необходимый для переговоров с россией - вот в чем дело", - сказал советник Зеленского.

Также, по словам советника, Украина задействовала большое количество солдат, которые захватили примерно 100 квадратных километров российской территории. Он указал, что за три дня украинские войска прошли через города с тысячами людей, взяли сотни пленных и захватили газоизмерительную станцию, которую россия использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.

По словам советника, станция вряд ли будет использована как рычаг давления, потому что, поскольку трубопровод все равно проходит через Украину, Киев мог в любой момент прервать поток.

Напомним

В июле заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что США ведут разговоры с Украиной о разрешении на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России. Впрочем советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан позже заметил, что США не меняла условий по использованию Украиной ракет ATACMS - запрет на удары по территории вглубь рф до сих пор в силе.