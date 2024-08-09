Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  117301 просмотра
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  105063 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  111922 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  104910 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  100360 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  87277 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  100360 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  104910 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  136109 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  137731 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  38830 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  114804 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  102936 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  143884 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  115530 просмотра
Актуальное
Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 08:34  •  33145 просмотра

Read in English

Украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам. По словам советника Зеленского, это даст Киеву рычаг для переговоров с россией.

Украинские чиновники попросили Вашингтон разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов по аэродромам, которые использует рф. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на советника Зеленского, который говорил на условиях анонимности, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разрешение США использовать ATACMS для ударов по аэродромам рф позволит Киеву удерживать часть Курска в течение определенного времени.

"Это даст им рычаг, необходимый для переговоров с россией - вот в чем дело", - сказал советник Зеленского.

Также, по словам советника, Украина задействовала большое количество солдат, которые захватили примерно  100 квадратных километров российской территории. Он указал, что за три дня украинские войска прошли через города с тысячами людей, взяли сотни пленных и захватили газоизмерительную станцию, которую россия использует для энергетических операций с Венгрией и Словакией.

По словам советника, станция вряд ли будет использована как рычаг давления, потому что, поскольку трубопровод все равно проходит через Украину, Киев мог в любой момент прервать поток.

Напомним

В июле заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит заявил, что США ведут разговоры с Украиной о разрешении на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории вглубь России.  Впрочем  советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан позже заметил, что США не меняла условий по использованию Украиной ракет ATACMS - запрет на удары по территории вглубь рф до сих пор в силе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
the-washington-postВашингтон Пост
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
kievКиев
Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  82979 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  69498 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  108369 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  101543 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  102420 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  82237 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  62763 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  53017 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  46128 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  51458 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Популярные

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  100360 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  104910 просмотра
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

  •  111922 просмотра
В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

В DeepState рассказали о первом дне наступления в курской области

  •  105063 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  117301 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  87277 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  100360 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  104910 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  136109 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  137731 просмотра

Война

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых

  •  3340 просмотра
Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга

Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга

  •  6555 просмотра
В Харькове осенью планируют ввести дифференцированную систему воздушных тревог - Терехов

В Харькове осенью планируют ввести дифференцированную систему воздушных тревог - Терехов

  •  11343 просмотра
Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

  •  14626 просмотра
Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 7 раненых

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 7 раненых

  •  16129 просмотра

политика

Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

  •  33374 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  87268 просмотра
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  82964 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  69482 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  117891 просмотра

Война

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 2 погибших, 17 раненых

  •  3340 просмотра
Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга

Через сеть российской пропаганды в Италии распространили фейк о том, что Зеленский якобы купил винодельню Стинга

  •  6555 просмотра
В Харькове осенью планируют ввести дифференцированную систему воздушных тревог - Терехов

В Харькове осенью планируют ввести дифференцированную систему воздушных тревог - Терехов

  •  11343 просмотра
Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

  •  14626 просмотра
Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 7 раненых

Удар рф по супермаркету в Константиновке: известно о 7 раненых

  •  16129 просмотра

политика

Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

Украина просит США разрешить использование ATACMS по аэродромам рф - The Washington Post

  •  33374 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  87268 просмотра
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  82964 просмотра
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
Эксклюзив

  •  69482 просмотра
Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

Президент Мексики отклонил просьбу Украины арестовать путина во время его визита

  •  117891 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  122103 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  125175 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  137906 просмотра

Экономика

Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии

Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии

  •  3238 просмотра
Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

Транзит газа через украинскую ГТС продолжается без изменений, несмотря на события возле суджи в курской области рф - оператор

  •  14626 просмотра
Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка

Вероятное подорожание хлеба: что говорят участники рынка

  •  16061 просмотра
Отключений света не планируют, но 485 населенных пунктов без электричества - Минэнерго

Отключений света не планируют, но 485 населенных пунктов без электричества - Минэнерго

  •  30461 просмотра
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  82964 просмотра

Киев

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

  •  17619 просмотра
В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

В Киеве СБУ задержала резидентку российского гру благодаря собственному "двойному агенту"

  •  27618 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  104903 просмотра
В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте

  •  21896 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  117300 просмотра