Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  77214 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  175242 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  185779 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  185263 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169279 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117335 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129350 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121666 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129346 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141894 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

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Публикации

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  228376 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  348840 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  366875 просмотра

Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа

По просьбе Польши Украина импортировала 1200 МВт-ч электроэнергии с 11:00 до 15:00 в воскресенье, ситуация с энергоснабжением оставалась контролируемой, несмотря на перебои, вызванные обстрелами в нескольких регионах.

Война •   •  10186 просмотра
Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа

Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ

россияне совершали рейды в домах и угрожали людям оружием, чтобы заставить их проголосовать на незаконных "президентских выборах рф" на временно оккупированных территориях Украины.

Война •   •  10232 просмотра
Проводили рейды по домам и угрожали автоматами: в Центре нацсопротивления рассказали, как россияне заставляли "голосовать" на ВОТ

Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок

В Днепропетровской области микроавтобус съехал в кювет возле села Песчанка, в результате чего 5 человек погибли и 13 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

Криминал и ЧП •   •  9509 просмотра
Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок

В Катаре состоятся новые переговоры по перемирию в секторе Газа

Израиль одобрил отправку делегации в Катар для переговоров о временном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Новости Мира •   •  10009 просмотра
В Катаре состоятся новые переговоры по перемирию в секторе Газа

Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

18 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,7998 UAH/USD, девальвировав ее на 11 копеек.

Экономика •   •  11466 просмотра
Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

В марте 2024 года МАГАТЭ успешно провело ротацию экспертных мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить их безопасность в условиях военной агрессии России.

Война •   •  13374 просмотра
МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом

Российская армия обстреляла Херсон, попав в пятиэтажный дом и вызвав пожар.

Война •   •  11686 просмотра
россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом

россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов

Ночью и утром россияне 24 раза обстреляли Сумскую область, осуществив более 140 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО, реактивных снарядов и мин в разных населенных пунктах.

Война •   •  12573 просмотра
россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов

Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ

По состоянию на 07:00 18. 03.2024 в Черном и Азовском морях не было ни одного вражеского корабля, но в Средиземном море присутствовали 3 вражеских корабля, в том числе 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 12 ракет.

Война •   •  12906 просмотра
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ

Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения

Российская армия ночью атаковала Хмельницкую область с помощью беспилотников, один человек получил ранения.

Война •   •  14285 просмотра
Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения