Украина приняла излишки электроэнергии из Польши, в нескольких регионах из-за обстрелов отключения света и газа

По запросу Польши Украина снова приняла излишки электроэнергии, дефицита не предвидится. Из-за обстрелов были обесточивания в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, проблемы с газоснабжением - в Сумской, Харьковской и Николаевской областях. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация

"Вчера на запрос Польши в энергосистему Украины передавалась электроэнергия - с 11:00 до 15:00 суммарной величиной 1200 МВт-ч", - говорится в сообщении.

В аварийный краткосрочный ремонт, как указано, выведен блок ТЭС, в то же время после краткосрочного ремонта подключен блок ТЭЦ. "Для покрытия потребностей потребителей задействованы резервы тепло- и гидрогенерации. Планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии", - отметили в министерстве.

"Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - сообщили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

Из-за обстрела, как отмечается, отключались две воздушные линии 110 кВ в Сумской области, обесточивались бытовые потребители и местная ТЭЦ, которую оперативно запитали. "Нарушения в теплоснабжении не было. За два часа бытовые потребители запитаны. Также из-за многочисленных повреждений газопроводов и домов отключены от поставок газа почти 1400 абонентов в приграничном населенном пункте", - отметили в ведомстве.

В результате обстрелов также, по сообщению Минэнерго, отключилась ВЛ-110 кВ в Харьковской области, обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей. Также повреждены системы газоснабжения многоквартирных домов. Без поставок газа осталось 150 абонентов.

Из-за боевых действий отключилась воздушная линия в Черниговской области, обесточены 370 потребителей в шести населенных пунктах, добавили в министерстве.

В результате вражеских атак, я указано, поврежден подземный стальной газопровод в Николаевской области. Без газоснабжения осталось 16 абонентов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5751 МВт-ч. Также предполагается экспорт - до 1645 МВт-ч.