Украина предупредила Европу о массированном гибридном наступлении рф

ukenru
Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
12:11 • 22110 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
12:06 • 51191 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
11:07 • 46675 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
10:52 • 55205 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 95383 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 136936 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 124939 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129461 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138380 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать
 • 127650 просмотра

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии

В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии

 • 58984 просмотра
россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

россия ввела военные корабли из Черного и Азовского морей

 • 31734 просмотра
Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

 • 57077 просмотра
Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

 • 74355 просмотра
Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

07:48 • 41208 просмотра
публикации
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

12:06 • 51191 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 136936 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 168375 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 202222 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 177154 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 83216 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 81712 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 81280 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 145701 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 117635 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украина предупредила Европу о массированном гибридном наступлении рф

Украина предупредила Европу о массированном гибридном наступлении рф

Киев  •  УНН

 • 3773 просмотра

Read in English

Глава МИД Андрей Сибига призвал европейские страны объединиться против гибридных атак россии. Украина готова поделиться опытом противодействия угрозам от кибератак до дезинформации.

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении россии и предложил неотложные шаги для защиты, в частности, полностью заблокировать российскую пропаганду, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф, передает УНН.

Вместе с военной агрессией против Украины россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны

- написал Сибига в Х.

По его словам, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия россии продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию россии. Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф

- призвал министр.

Сибига отметил, что Украина имеет огромный опыт противодействия разнообразным гибридным угрозам россии, от кибератак до дезинформационных кампаний и диверсий.

"Мы готовы поделиться нашими лучшими знаниями и опытом с европейскими партнерами, чтобы помочь сохранить стабильное демократическое развитие", - написал глава МИД Украины в Х.

Румыния отменяет результаты президентских выборов из-за вмешательства рф7 дек. 2024, 00:42 • 35487 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropaЕвропа
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
hruziia-krainaГрузия