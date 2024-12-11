Украина предупредила Европу о массированном гибридном наступлении рф

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении россии и предложил неотложные шаги для защиты, в частности, полностью заблокировать российскую пропаганду, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф, передает УНН.

Вместе с военной агрессией против Украины россия начала массированное гибридное наступление на Европу. Она использует все гибридные инструменты, от пропаганды и кибератак до диверсий и саботажа, вмешательства во внутренние дела и попыток дестабилизировать целые страны

По его словам, Грузия, Молдова и Румыния являются лишь последними примерами таких действий, но гибридные усилия россии продолжаются от Западной Европы до Балканских и Балтийских государств.

Мы призываем все европейские правительства и общества осознать, что они уже подверглись нападению, и объединить усилия для противостояния злонамеренному влиянию россии. Для обороны от этого гибридного наступления и защиты Европы необходимо принять ряд неотложных шагов, в частности полностью заблокировать российскую пропаганду, усилить усилия полиции и контрразведки, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф