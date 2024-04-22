Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

Украина собирается направить держателям международных облигаций план реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов до начала мая, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

Как отмечает Reuters, Украине крайне важно успеть заключить соглашение о реструктуризации долга до того, как в августе закончится двухлетнее замораживание платежей, согласованное с держателями ее международных облигаций.

По информации источников издания, предложения для держателей облигаций должно стать отправной точкой для официальных переговоров, включая проведение детальных обсуждений и обмен конфиденциальной информацией.

Один из источников сообщил, что правительство Украины надеется достичь предварительных договоренностей не позднее июня.

По словам источников, держатели облигаций надеются выйти из реструктуризации с новыми облигациями, по которым изначально будут выплачиваться проценты. Однако выплата иностранным держателям облигаций может оказаться неприемлемой для Киева, пишет Reuters.

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Украина стремится получить доступ к рынкам капитала, и ей придется выпустить облигации в рамках реструктуризации долга, но она также может привлечь новое финансирование путем продажи обеспеченных и гарантированных облигаций.

В этом случае международные партнеры Украины - многосторонние кредиторы или отдельные страны - предоставят залог по новым облигациям, подобно так называемым облигациям Брейди, выпущенным латиноамериканскими странами в конце 1980-х годов, которые были обеспечены казначейскими облигациями США.

На прошлой неделе, как сообщается, держатели облигаций объявили о создании специального комитета в ожидании начала официальных переговоров в ближайшем будущем. Они назначили Weil, Gotshal& Manges юридическими консультантами, а PJT Partners - финансовыми консультантами.

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Украине также необходимо решить вопрос о том, как переработать непогашенные облигации ряда государственных предприятий. Государственная газовая компания "Нафтогаз" в прошлом году отдельно реструктурировала свои международные облигации. Financial Times сообщила, что группа держателей облигаций не хочет, чтобы международные облигации сетевого оператора "Укрэнерго" были включены в реструктуризацию суверенного долга.

Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года. Аналитики ожидают, что Украина может обратиться к своим держателям облигаций с просьбой о продлении срока погашения, если ей не удастся договориться с держателями облигаций до наступления летнего срока.

Дополнение

В начале апреля представитель Международного валютного фонда Джули Козак прокомментировала предположение экспертов, относительно вероятности списания Украине долга в 15 миллиардов долларов. По ее словам, долг Украины был признан устойчивым, периметр реструктуризации не включает долги перед МВФ.