ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 13:37  •  1426 просмотра

Read in English

Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.

Расходы из общего фонда Государственного бюджета Украины в I квартале 2024 года составили 692 млрд грн и превысили доходы в этот же фонд за этот период на 223,1 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов в среду, пишет УНН.

Детали

За январь-март 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 468,9 млрд грн, указывает Минфин со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

При этом за январь-март этого года кассовые расходы государственного бюджета составили 839,1 млрд грн, в том числе общего фонда - 692,0 млрд грн, по данным казначейства.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-марте 2024 года, как указано, 118,7 млрд грн.

В целом, по итогам І квартала 2024 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 641,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-март 2024 года составили 473,6 млрд грн, или 97,0% от запланированных на этот период. В частности, от размещения ОВГЗ направлено 116,3 млрд грн. При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 96,4 млрд гривен. Из внешних источников поступило 357,3 млрд грн (или около 9,2 млрд долл.).

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-март 2024 года составили 115,3 млрд грн (92,2% плана), платежи по обслуживанию - 43,9 млрд грн (88,5% плана).

Статистику по дефициту бюджета Минфин не приводит.

Госдолг Украины приблизился к 5,5 трлн грн2 апреля 2024, 09:09 • 21483 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  34556 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  46935 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  58912 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  100238 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100356 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102485 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128207 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128722 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123831 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114298 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Новости по теме
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

  •  1426 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА

За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА

  •  3468 просмотра
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

  •  4733 просмотра
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

  •  4326 просмотра
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

  •  5608 просмотра
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

  •  7252 просмотра
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

  •  7759 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

  •  8001 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

  •  7135 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

  •  11773 просмотра

Популярные

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

В Херсонской области россияне снова попали в газопровод, есть жертва - ОВА

  •  92247 просмотра
Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

  •  100831 просмотра
На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

На Запорожье оккупанты разрушили 10 домов и объектов инфраструктуры

  •  85851 просмотра
Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

Бойцы ССО ракетами Brimstone и дронами уничтожили российскую технику

  •  77268 просмотра
Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 710 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  57391 просмотра

Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

  •  100238 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  185115 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  191752 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  227389 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  498401 просмотра

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.

Экономика •   •  1426 просмотра
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА

В селе Новоосиново Харьковской области в результате российских обстрелов погибли мужчина и его сын, а около 15 других населенных пунктов региона также попали под вражеский огонь за минувшие сутки.

Война •   •  3468 просмотра
За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов на Харьковщине, погиб мужчина с сыном - ОВА

На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

Литва готова предоставить оборудование, чтобы помочь Украине в восстановлении и ремонте энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате недавних российских атак.

Война •   •  4733 просмотра
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

Криминал и ЧП •   •  4326 просмотра
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.

Криминал и ЧП •   •  5608 просмотра
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.

Война •   •  7252 просмотра
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления

Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.

Война •   •  7759 просмотра
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров

Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Финляндия не планирует отправлять войска в Украину, но поддерживает Украину через пакеты военной помощи, включая системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также выступает за членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  8001 просмотра
Нет причины для Финляндии отправлять войска в Украину - Стубб

Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС требует большего финансирования, о чем заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, призывая союзников выделить больше денег, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

Война •   •  7135 просмотра
Чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева нужно больше денег - глава МИД страны

Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель

Президент Финляндии Александр Стубб посетил разрушенный аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где украинские воины показали ему места ожесточенных боев и остатки крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия", уничтоженного российскими оккупантами.

Война •   •  11773 просмотра
Увидел места ожесточенных боев и уничтоженную "Мрию": президент Финляндии посетил Гостомель