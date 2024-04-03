Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин
Киев • УНН
Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.
Расходы из общего фонда Государственного бюджета Украины в I квартале 2024 года составили 692 млрд грн и превысили доходы в этот же фонд за этот период на 223,1 млрд грн, сообщили в Министерстве финансов в среду, пишет УНН.
Детали
За январь-март 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 468,9 млрд грн, указывает Минфин со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
При этом за январь-март этого года кассовые расходы государственного бюджета составили 839,1 млрд грн, в том числе общего фонда - 692,0 млрд грн, по данным казначейства.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-марте 2024 года, как указано, 118,7 млрд грн.
В целом, по итогам І квартала 2024 года, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 641,1 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-март 2024 года составили 473,6 млрд грн, или 97,0% от запланированных на этот период. В частности, от размещения ОВГЗ направлено 116,3 млрд грн. При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 96,4 млрд гривен. Из внешних источников поступило 357,3 млрд грн (или около 9,2 млрд долл.).
При этом, платежи по погашению госдолга за январь-март 2024 года составили 115,3 млрд грн (92,2% плана), платежи по обслуживанию - 43,9 млрд грн (88,5% плана).
Статистику по дефициту бюджета Минфин не приводит.
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