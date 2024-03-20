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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
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SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  44415 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Эксклюзив
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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18 марта 2024, 18:47  •  232306 просмотра

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15 марта 2024, 08:49  •  365479 просмотра

Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает ввести дополнительное специальное налогообложение на экспорт российской нефти, газа, алмазов и другого сырья после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные российской агрессией, и настаивает на конфискации около 300 миллиардов долларов из замороженных суверенных активов России для восстановления Украины.

Война •   •  4975 просмотра
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Оллонгреном, поблагодарил Нидерланды за военную помощь на сумму 2 млрд евро в 2024 году и истребители F-16, а также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, артиллерии, бронетехники и беспилотников.

Война •   •  4035 просмотра
Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"

Презентован трейлер украинского художественного фильма "Дом Слова. Бесконечный роман" о драматической истории украинских писателей времен "расстрелянного возрождения" 1927 года, который выйдет на экраны национальных кинотеатров 9 мая.

Культура •   •  3754 просмотра
Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"

Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

Украина верифицировала около 1 600 человек, среди которых больные, представители уязвимых групп и сотрудники ОБСЕ, которые были незаконно задержаны и осуждены Россией.

Война •   •  4666 просмотра
Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека

ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.

Новости Мира •   •  4285 просмотра
ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким

АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

Впервые в истории Украины АРМА объявило тендер на продажу арестованного актива, находящегося за рубежом, - яхты Royal Romance, принадлежащей соратнику Виктора Медведчука, которая сейчас находится в порту Трогир, Хорватия.

политика •   •  5272 просмотра
АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука

Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.

Война •   •  6281 просмотра
Двух предателей, которые штурмовали Авдеевку приговорили к 15 годам тюрьмы

ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

ЕС подчеркнул свою приверженность продолжению поддержки энергетического сектора Украины путем предоставления необходимых энергетических товаров и оборудования, содействия энергоэффективности и ускорения развертывания возобновляемых источников энергии.

Экономика •   •  6631 просмотра
ЕС подчеркнул решимость продолжить поддержку энергетического сектора Украины

Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

Совет ассоциации между Украиной и ЕС отметил укрепление "дорог солидарности" для импорта/экспорта украинских товаров и улучшение сообщения между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  6433 просмотра
Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию

Зеленский опроверг российские заявления о "великих державах" и подчеркнул важность каждой нации, пригласив все страны присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, чтобы положить конец войне России на условиях Украины и установить международный порядок, основанный на правилах.

Война •   •  7340 просмотра
"Каждая нация имеет значение": Зеленский выступил на третьем Саммите за демократию