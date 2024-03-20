Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков

Украина предлагает международным партнерам ввести после победы дополнительное специальное налогообложение российской нефти, газа, бриллиантов и всех других сырьевых материалов для покрытия нанесенного агрессором ущерба.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы положили на стол переговоров предложение о введении в будущем, после нашей победы дополнительного специального налогообложения российской нефти, газа, бриллиантов и всех других сырьевых материалов и российского экспорта для того, чтобы это было дополнительным источником для компенсации Украине всех убытков, потерь, которые наносит Россия во время своей варварской войны - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он сообщил, что Украина настаивает, что все суверенные активы рф в объеме около 300 млрд долл. должны быть конфискованы и переданы Украине для восстановления и покрытия украинских потребностей, в том числе и военных, бюджетных, если это потребуется.

Конечно, дискуссия чрезвычайно тяжелая. Не существует международной юридической рамки. На сегодня пока еще нет политического единства, но мы работаем, настаиваем. Мы дали несколько предложений создания международного компенсационного инструмента в составе международного фонда, международного реестра убытков, а также международной компенсационной комиссии - рассказал Шмыгаль.

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Также по его словам, обсуждается предложение министра иностранных дел Великобритании Кэмерона по использованию российских замороженных активов, как залога для того, чтобы Украина под этот залог могла выпустить свои евробонды и получить под них также бюджетное финансирование.

Это тоже приемлемый для нас путь, потому что этот залог будет бессрочным, беспроцентным и мы сможем привлечь те же средства, но формально - это будет не конфискация активов, а бесконечный залог до тех пор пока россия не возместит эти средства. Поэтому такие юридические варианты лежат на столе. Мы продолжаем дискуссию с ЕС и с США - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что первый шаг ЕС по передаче для нужд Украины доходов от замороженных российских активов - это лишь первый шаг.

Мы очень четко коммуницируем об этом с нашими коллегами - добавил премьер.

Напомним,

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