Киев • УНН
Украина получит 60 миллиардов долларов ежегодной военной помощи от союзников в течение следующих 4 лет, согласно соглашениям о безопасности, подписанным с ЕС, США и другими партнерами.
Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Согласно договоренностям в следующие 4 года партнеры предоставят Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно
По его словам, это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время.
Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности: в ОП обнародовали текст документа27 июня 2024, 14:23 • 19609 просмотров