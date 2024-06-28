Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Согласно договоренностям в следующие 4 года партнеры предоставят Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Согласно этим соглашениям, в следующие 4 года международные партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно - заявил Шмыгаль.

По его словам, это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время.

Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности: в ОП обнародовали текст документа