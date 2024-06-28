Україна отримає 60 млрд доларів щорічної військової допомоги від союзників в наступні чотири роки - прем’єр
Київ • УНН
Україна отримає 60 мільярдів доларів щорічної військової допомоги від союзників протягом наступних 4 років, згідно з угодами про безпеку, підписаними з ЄС, США та іншими партнерами.
Україна підписала вже 20 угод про безпеку із союзниками, зокрема з ЄС та США. Згідно із домовленостями в наступні 4 роки партнери нададуть Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Згідно з цими угодами, в наступні 4 роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно
За його словами, це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час.
Україна та ЄС підписали безпекову угоду: в ОП оприлюднили текст документу27.06.24, 17:23 • 20233 перегляди