Украина пересмотрит правила ведения бизнеса, чтобы помочь экономике - заместитель министра экономики

Правительство Украины работает над пересмотром системы регулирования бизнеса с отменой и обновлением сотен документов, чтобы помочь предпринимательству и стимулировать экономику, на которую повлияла война, заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью Reuters, пишет УНН.

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Как сообщается, реформа с пересмотром около 1300 действующих нормативных документов, лицензий и разрешений началась в прошлом году. Уже аннулировано около 100 документов. "Еще 400 процедур будет отменено в этом году, а 500 процедур будет обновлено и оцифровано", сообщил Reuters Алексей Соболев, заместитель министра экономики, который курирует изменения.

"Основная идея заключается в том, что теперь люди должны либо воевать, либо работать, - заявил Соболев в интервью. - Поэтому нам необходимо создать среду, которая не мешает бизнесу работать и где бизнес сможет работать в максимально удобных условиях".

В 2022 году экономика сократилась примерно на треть, что стало самым большим падением в годовом измерении за 30 лет независимости Украины. Благодаря тому, что западные союзники Украины выделили миллиарды долларов финансовой помощи, правительство сохранило экономическую стабильность, а бизнес приспособился к реалиям военного времени.

В частности, малый и средний бизнес Украины оказался адаптивным, помогая экономике в целом, сказал Соболев.

"МСП в Украине диверсифицированы, разнообразны, и это способствует экономической стабильности. МСП адаптируются быстрее, мы действительно видим эту устойчивость в МСП, поэтому нам важно его поддерживать", - отметил он.

По оценкам Соболева, после внесения регуляторных изменений предприятия смогут экономить от 12 до 13 миллиардов гривен (320-345 миллионов долларов США) ежегодно.

По его словам, сельское хозяйство, ключевой сектор и главный источник дохода в твердой валюте, больше всего выигрывает от продолжающейся реформы.

Пересмотр правил также был частью домашней работы Киева, сказал Соболев, на фоне того, как правительство продолжает работу с Европейским Союзом в рамках программы финансирования на четыре года для Украины.

Ранее в этом месяце ЕС одобрил пакет на 50 миллиардов евро. Соболев подтвердил, что правительство надеется получить в этом году 18 миллиардов евро в качестве поддержки бюджета.

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Всего на нужды бюджета Украины до 2027 года будет направлено 39 миллиардов евро. Соболев заявил, что правительство надеется, что большая часть этой суммы будет получена в первые два года.

Правительство Украины также хочет повысить экономическую самостоятельность и пакет ЕС включает 8 миллиардов евро, предназначенных для привлечения большего количества инвестиций в приоритетные отрасли, которые могут стимулировать экономический рост.

В качестве приоритетных отраслей выделены сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, логистика и транспорт и промышленность.

Соболев ожидает улучшения доступа к капиталу для украинского бизнеса в этом году, отметив, что ключевыми будут выгодные проекты и прозрачность.

"Мы вместе с европейцами ожидаем, что это поможет привлечь в Украину до 30-40 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в ближайшие четыре года", - сказал он.

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