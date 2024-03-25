Украина ожидает от СБУ еще большей результативности - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности. Также он заявил, что кораблям рф уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский осмотрел современные образцы боевой, специальной техники и оборудования, находящегося на вооружении СБУ, в частности дроны, Sea Baby. Президент поблагодарил работников Службы за профессиональную работу.

"За годы войны СБУ стала действительно боевой, а главное, именно такой результативной специальной службой, которая и нужна нашему государству и для защиты от врага, и для активных действий, которые уменьшают потенциал российской агрессии", - сказал Зеленский.

Он отметил дальнобойность и меткость украинских дронов как в небе, так и на море.

Президент выразил благодарность СБУ за защиту страны от коллаборационистов, наводчиков врага и других предателей, а также за содействие расследованию военных преступлений рф.

"Когда вы эффективны в этих расследованиях, справедливость для Украины и украинцев становится ближе", - отметил Президент.

Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности.

"Российским военным кораблям уже не место в западной части Черного моря и вблизи нашего Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории. Каждый оккупант уже очень четко понимает, что нигде на украинской земле они не могут чувствовать себя спокойно, но они должны потерять еще больше логистики, еще больше штабов, складов - еще больше материальной основы этой войны", - подчеркнул Зеленский.

День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

Зеленский также отметил действия СБУ в направлении киберзащиты и призвал увеличивать ударный потенциал Украины в киберпространстве.

Он также вручил работникам СБУ государственные награды. В частности, одному из них Глава государства присвоил звание Героя Украины и передал орден "Золотая Звезда".

Еще 10 работников СБУ получили ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За заслуги" III степени, "За мужество" I и III степеней и медаль "За военную службу Украине".

Кроме того, Зеленский вручил боевое знамя Департамента контрразведки СБУ и почетный знак отличия "За мужество и отвагу" Департамента военной контрразведки СБУ.