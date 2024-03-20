Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль

Украина ожидает, что санкционное давление на Россию будет усиливаться. Также Киев требует быстрых решений по конфискации российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Первое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС после исторического решения Европейского совета об открытии предвступительных переговоров. Поблагодарил европейских партнеров за механизм Ukraine Facility, который предусматривает помощь 50 млрд евро в течение 4 лет. А также за поддержку в других экономических вопросах, в частности о продлении "экономического безвиза - написал Шмыгаль.

Он отметил, что второй ключевой приоритет Украины - долгосрочная, устойчивая и прогнозируемая военная поддержка со стороны ЕС. Украина ожидает, по его словам, на эффективность вновь созданного Фонда помощи Украине в рамках EPF, который уже в этом году предусматривает дополнительные 5 млрд евро военной поддержки.

Ожидаем, что санкционное давление на Россию будет усиливаться. Мы также нуждаемся в быстрых решениях по конфискации российских активов. Настаиваем на полной конфискации или другом использовании всего замороженного ресурса. Благодарен Жозепу Боррелю и Оливеру Варгеи, всем партнерам и друзьям за сегодняшнее продуктивное заседание Совета ассоциаций - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода. Sky News сообщало, что роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции.