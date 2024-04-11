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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Киев  •  УНН

11 апреля 2024, 11:43  •  12482 просмотра

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Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в частности на Африканском континенте. Вчера, 10 апреля официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго.

В среду, 10 апреля, при участии специального представителя Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха открыли Посольство Украины в одном из городов Демократической Республики Конго. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Украины.

Детали

В мероприятии также приняли участие высокие представители Министерства иностранных дел и Франкофонии ДРК, конголезской общественности, члены аккредитованного в ДРК дипломатического корпуса и представители СМИ. 

Открытие украинского дипломатического учреждения в городе Киншаса и недавнее открытие Почетного консульства ДРК в г.Ужгород является свидетельством заинтересованности наших стран в активизации двустороннего сотрудничества на всех уровнях

- отметил Максим Субх.

Как отметили в МИД, открытие Посольства Украины в ДРК состоялось в рамках выполнения поручения Президента Украины по усилению дипломатического присутствия Украины на Африканском континенте. В ближайшее время планируется открытие дипломатических учреждений Украины еще в пяти странах Африки.

Дополнение

Во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и Франкофонии Демократической Республики Конго Кристофом Лутундула Апала Пен'Апала, спецпредставитель высоко оценил позицию ДРК по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в войне против РФ.

Максим Субх выразил благодарность правительству ДРК за предоставленное согласие на открытие дипломатического представительства Украины. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Максим Субх передал личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы главе внешнеполитического ведомства ДРК и пригласил Киншасу принять участие в Глобальном саммите мира.

Максим Субх проинформировал Кристофа Лутундулу Апала ПенʼАпалу о состоянии реализации инициативы Президента Украины по обеспечению продовольственной безопасности Африканского континента

- рассказали в МИДе.

В рамках визита в ДРК, также состоялась встреча спецпредставителя с вице-премьер-министром, министром национальной обороны и бывших комбатантов Демократической Республики Конго Жан-Пьером Бембой Гомбо.

Напомним

В марте, в Ужгороде открыли Почетное консульство Демократической Республики Конго с консульским округом, охватывающим территории Закарпатской, Львовской и Ровенской областей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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