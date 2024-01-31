Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"

В январе 2024 года заработал закон, который устанавливает новый порядок административно-территориального устройства Украины. Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает УНН.

Детали

Закон № 3285-IX вступил в силу 26 января. Он значительно меняет порядок образования или ликвидации районов и населенных пунктов, изменения их границ, переименования и т.д.

Также законом определен порядок отнесения населенных пунктов к другой категории, включения поселений в состав населенных пунктов.

Одна из основных новелл закона заключается в отмене советского типа населенных пунктов - "поселок городского типа". Теперь населенные пункты будут отнесены или к категории городов, или поселков, или сел. Также не будет в Украине "городов районного" или "областного значения". Таким образом населенные пункты, которые до дня вступления в силу этого закона были отнесены к категории поселков городского типа, теперь относятся к категории поселков, а города республиканского, областного и районного значения отнесены к категории городов. Таким образом 881 "поселок городского типа" (существующий в Украине по состоянию на июль 2023 года) стали просто поселками.

Закон регулирует:

городом считается населенный пункт с компактной многоэтажной застройкой и населением не менее десяти тысяч человек;

поселком считается населенный пункт с усадебной застройкой и населением более пяти тысяч человек;

селом считается населенный пункт с усадебной застройкой и населением менее пяти тысяч человек.

Напомним,

Принятие закона было обосновано тем, что некоторые процедуры решения вопросов административно-территориального устройства нашего государства до сих пор были урегулированы указом, который был утвержден еще 12 марта 1981 года на уровне Президиума Верховного Совета Украинской Советской Социалистической Республики.

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