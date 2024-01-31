Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133835 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131503 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131447 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128418 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149074 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161011 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Новости по теме

Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"

Украина отменила советский тип населенного пункта "поселок городского типа" и переквалифицировала 881 такой населенный пункт в поселки, согласно новому закону, регулирующему административное устройство.

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Украина окончательно отказалась от советского типа населенных пунктов "поселок городского типа"

За закрытыми дверями Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в частном разговоре признал, что Венгрия не сможет помешать вступлению Украины в Европейский Союз.

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За закрытыми дверями Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС - СМИ

Госдума россии утвердила законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии рф

Российская Госдума одобрила законопроект, позволяющий конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейков" о российских военных или дискредитацию вооруженных сил россии.

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Госдума россии утвердила законопроект о конфискации имущества за "фейки" об армии рф

"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.

Партизаны "АТЕШ" ведут наблюдение за ремонтными работами на нескольких кораблях черноморского флота россии на судостроительном заводе в оккупированном Севастополе.

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"АТЕШ" ведет разведку за 13-м судоремонтным заводом в Севастополе, который занимается комплексным ремонтом судов всех рангов.

Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинную торговлю с Украиной, но с "защитой" для фермеров в ЕС

Европейская комиссия предложила продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно предложив меры для защиты чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

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Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинную торговлю с Украиной, но с "защитой" для фермеров в ЕС

Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

агент фсб, передавший россиянам объекты военной и критической инфраструктуры в Харьковской области, приговорен к пожизненному заключению.

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Перешел на сторону врага: экс-правоохранитель, который корректировал российские удары по Харьковщине, получил пожизненное

рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

В 2023 году россия перешла на долгосрочный контрактный набор как основной источник войск для войны в Украине, согласно разведывательному отчету министерства обороны Великобритании.

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рф в 2023 году изменила основной источник набора военнослужащих для войны в Украине - британская разведка

После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.

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После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украинские военные уничтожили две российские системы залпового огня "Град", которые использовались для обстрела правого берега Херсонской области.

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ВСУ уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины

Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи

Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о взаимопонимании по усилению сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи по безопасности, предоставляемой Украине.

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Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи