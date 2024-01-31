Україна остаточно відмовилася від радянського типу населених пунктів "селище міського типу"
Київ • УНН
Україна скасувала радянський тип населеного пункту "селище міського типу" і перекваліфікувала 881 такий населений пункт у селища, відповідно до нового закону, що регулює адміністративний устрій.
У січні 2024 року запрацював закон, який встановлює новий порядок адміністративно-територіального устрою України. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає УНН.
Деталі
Закон № 3285-IX набрав чинності 26 січня. Він значно змінює порядок утворення або ліквідації районів та населених пунктів, зміни їх меж, перейменування тощо.
Також законом визначено порядок віднесення населених пунктів до іншої категорії, включення поселень до складу населених пунктів.
Одна з основних новел закону полягає у відміні радянського типу населених пунктів – "селище міського типу". Тепер населені пункти будуть віднесені або до категорії міст, або селищ, або сел. Також не буде в Україні "міст районного" чи "обласного значення". Таким чином населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом було віднесено до категорії селищ міського типу, тепер відносяться до категорії селищ, а міста республіканського, обласного та районного значення віднесено до категорії міст. Таким чином 881 "селище міського типу" (яке існує в Україні станом на липень 2023 року) стали просто селищами.
Закон регулює:
- містом вважається населений пункт із компактною багатоповерховою забудовою та населенням не менше десяти тисяч осіб;
- селищем вважається населений пункт із садибною забудовою та населенням понад п'ять тисяч осіб;
- селом вважається населений пункт із садибною забудовою та населенням менш як п'ять тисяч людей.
Нагадаємо
Прийняття закону було обгрунтовано тим, що деякі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою нашої держави досі були врегульовані указом, який був затверджений ще 12 березня 1981 року на рівні Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.
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