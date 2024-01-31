Україна остаточно відмовилася від радянського типу населених пунктів "селище міського типу"

ukenru
29 березня, 19:41 • 46695 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101565 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117491 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118846 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 235008 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157552 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148170 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133728 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34339 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26490 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22252 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21748 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17401 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235008 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386476 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441435 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449756 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117491 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131016 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125189 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99232 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108180 перегляди
Актуальне
Україна остаточно відмовилася від радянського типу населених пунктів "селище міського типу"

Україна остаточно відмовилася від радянського типу населених пунктів "селище міського типу"

Київ • УНН

 • 20717 перегляди

Україна скасувала радянський тип населеного пункту "селище міського типу" і перекваліфікувала 881 такий населений пункт у селища, відповідно до нового закону, що регулює адміністративний устрій.

У січні 2024 року запрацював закон, який встановлює новий порядок адміністративно-територіального устрою України. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає УНН.

Деталі

Закон № 3285-IX набрав чинності 26 січня. Він значно змінює порядок утворення або ліквідації районів та населених пунктів, зміни їх меж, перейменування тощо.

Також законом визначено порядок віднесення населених пунктів до іншої категорії, включення поселень до складу населених пунктів.

Одна з основних новел закону полягає у відміні радянського типу населених пунктів – "селище міського типу". Тепер населені пункти будуть віднесені або до категорії міст, або селищ, або сел. Також не буде в Україні "міст районного" чи "обласного значення". Таким чином населені пункти, які до дня набрання чинності цим законом було віднесено до категорії селищ міського типу, тепер відносяться до категорії селищ, а міста республіканського, обласного та районного значення віднесено до категорії міст. Таким чином 881 "селище міського типу" (яке існує в Україні станом на липень 2023 року) стали просто селищами.

Закон регулює:

  • містом вважається населений пункт із компактною багатоповерховою забудовою та населенням не менше десяти тисяч осіб;
  • селищем вважається населений пункт із садибною забудовою та населенням понад п'ять тисяч осіб;
  • селом вважається населений пункт із садибною забудовою та населенням менш як п'ять тисяч людей.

Нагадаємо

Прийняття закону було обгрунтовано тим, що деякі процедури вирішення питань адміністративно-територіального устрою нашої держави досі були врегульовані указом, який був затверджений ще 12 березня 1981 року на рівні Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки.

У Раді пропонують створити "езотеричний" реєстр: легалізувати ринок астрологів та інших "духовних майстрів", які сплатять до держбюджету адміністративний збір24.11.23, 16:10 • 16819 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство
verkhovna-radaВерховна Рада
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92