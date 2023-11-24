В Раде предлагают создать "эзотерический" реестр: легализовать рынок астрологов и других "духовных мастеров", которые уплатят в госбюджет административный сбор

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается ввести термин "эзотерическое образование" и создать реестр наставников в соответствующей сфере. Для включения в реестр нужно будет оплатить в госбюджет административный сбор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Верховной Рады.

Цитата В настоящее время в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни. Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения в жизнедеятельности человека - эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе - сообщил Гривко в пояснительной записке.

Детали

Законопроект №10283 "О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно внедрения правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования" зарегистрирован 23.11.2023.

В нем предлагается ввести термин "эзотерическое образование", как получение человеком особых знаний и информации, которые:

предназначены для ограниченного круга лиц;

содержат элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям.

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Таким образом, астрологи, тарологи и нумерологи могут добровольно включаться в "Реестр наставников в сфере эзотерического образования", - за это они должны уплатить административный сбор в размере одной минимальной заработной платы.

Затем, в случае продления пребывания в Реестре, "духовным мастерам" нужно будет платить такую же сумму.

Интересно, что ранее нардеп Гривко предлагал еще один исключительный законопроект: сокращать сроки заключенным за генерирование электроэнергии через велогенерационные установки.

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