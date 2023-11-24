В Раде предлагают создать "эзотерический" реестр: легализовать рынок астрологов и других "духовных мастеров", которые уплатят в госбюджет административный сбор
Народный депутат Украины Сергей Гривко внес законопроект о легализации эзотерических услуг путем создания реестра астрологов и других подобных практиков. В случае принятия законопроекта, "эзотерическое образование" станет официальной отраслью и потребует от "духовных мастеров" уплаты сбора в государственный бюджет за регистрацию.
Обеспечение военной поддержки Украины: Зеленский сообщил новые детали разговора с Рютте
Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте обсудили необходимость постоянной военной и финансовой поддержки Украины. Нидерланды выделили дополнительные 2 миллиарда евро на 2024 год на поддержку борьбы Украины против российской агрессии.
Литва пообещала продолжать давить на партнеров для введения более жестких санкции против рф
Как заявила премьер-министр Нгрида Шимоните, Литва обещает оказывать давление на союзников для усиления санкций против россии и беларуси, а также искать пути использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.
В Воздушных силах заявили, что рф к зиме могла накопить около 900 ракет
По данным ГУР и Воздушных сил ВСУ, россия в осенние месяцы использует несколько десятков ракет в месяц - значительно меньше, чем летом. Поэтому можно сделать вывод, что неиспользованное оружие оккупанты накапливают.
Финляндия закрыла все кроме одного из восьми пунктов пропуска на границе с РФ, Норвегия пока не видит нарушений
Финляндия закрыла все пункты пересечения границы с россией, кроме одного, из-за всплеска наплыва мигрантов, обвиняя в этом москву, тогда как Норвегия сохраняет бдительность, но без инцидентов. Хельсинки усиливает пограничное патрулирование с помощью агентства ЕС Frontex
Китай разрешил безвизовый въезд для граждан шести стран
Китай предоставляет безвизовый въезд гражданам шести стран для деловых, туристических или семейных визитов сроком до 15 дней с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года с целью стимулирования туризма и экономического восстановления.
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским ситуацию в Украине и предстоящую зиму
Премьер-министр Нидерландов Рютте обсудил с Президентом Зеленским ситуацию в Украине и приближение зимы, подтвердив поддержку Нидерландов против российской агрессии.
Первые результаты ИТ-коалиции: Латвия передала оборудование для ВСУ
Украина получила 300 ноутбуков от латвийских компаний для улучшения логистической системы своих вооруженных сил, в то время как Эстония выделила 500 000 евро ИТ-коалиции для украинской кибербезопасности, а Исландия стала седьмой страной, которая присоединилась к коалиции.
В ВСУ показали, как мобильные огневые группы сбивают вражеские цели на Сумском направлении
Украинские войска на Сумском направлении эффективно противодействуют вражеским объектам ночью, с помощью мобильных средств противовоздушной обороны.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Запорожья
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете в направлении Запорожья, а перед этим - в направлении Кривого Рога, призывая немедленно пройти в укрытие.