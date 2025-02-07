Украина обсудит с США закупку и хранение американского газа на ближайшей встрече - МИД
Киев • УНН
МИД Украины анонсировало обсуждение с США возможности закупки и хранения американского газа в украинских хранилищах.
Украина планирует обсудить с США возможность закупки и хранения американского газа в своих хранилищах. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Нам кажется, что тема газа стратегическая для разговора с американцами. Мы считаем, что это может быть перспективным направлением сотрудничества с ними. По состоянию на сейчас эту тему предложили публично и не публично. Думаем, что на ближайших контактах с американской стороной эта тема будет звучать,
По его словам, уже после встречи можно будет говорить конкретнее.
Напомним
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что видит огромный потенциал в возможности закупки LNG-газа у США. Газа будет достаточно в случае его закачки в украинские хранилища для отыгрывания Киевом роли гаранта энергетической безопасности в Европе.