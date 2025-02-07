Україна обговорить з США закупівлю та зберігання американського газу на найближчій зустрічі - МЗС

Україна планує обговорити з США можливість закупівлі та зберігання американського газу у своїх сховищах. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Нам здається, що тема газу стратегічна для розмови з американцями. Ми вважаємо, що це може бути перспективним напрямом співпраці з ними. Станом на зараз цю тему запропонували публічно і не публічно. Думаємо, що на найближчих контактах з американською стороною ця тема лунатиме, - сказав Тихий.

За його словами, вже після зустрічі можна буде говорити конкретніше.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що бачить величезний потенціал в можливості закупівлі LNG-газу у США. Газу буде достатньо у разі його закачування в українські сховища для відігравання Києвом ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі.