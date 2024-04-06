Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь: Зеленский об инициативе Макрона отправил войска в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке своих войск в Украину, отметив, что западные войска помогали бы быстрее обучать наших бойцов, чем отправлять их за границу и подчеркнул, что Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь. Об этом Зеленский заявил в эфире телемарафона заявил, пишет УНН.

Детали

Там несколько предложений у Эммануэля. Несколько предложений я поддержал публично и в разговоре с ним это, чтобы тренировать наших ребят у нас. Чтобы эта миссия могла приехать. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наших ребят. Да, ускорить процесс тренировки, факт, что можно присылать к нам. Второе - построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем мы отправляем танк или бронированную технику - сказал Зеленский.

Зеленский также не видит оснований отказаться от пограничной миссии, которую предлагал Макрон.

Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать. Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и воюйте. Потому что Россия поднимет этот хайп в мире, начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между государствами Европы и НАТО - добавил Зеленский.

Он отметил, что для "нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то я вам скажу, что россия сделает все, чтобы остановить нам военную помощь других государств".

Но если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенными - Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт - добавил президент.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.