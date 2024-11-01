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Украина имеет достаточно солдат еще на 6-12 месяцев войны - NYT

Киев  •  УНН

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Пентагон оценивает военный потенциал Украины на 6-12 месяцев из-за возможной нехватки ресурсов. Украина перебросила новые бригады в Курскую область, изменив первоначальные планы их использования.

Пентагон оценивает, что Украина имеет достаточно солдат для боевых действий еще на 6-12 месяцев, однако в дальнейшем может столкнуться с нехваткой ресурсов, хотя россия также испытывает дефицит солдат и техники, передает УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Представители Пентагона также сообщили, что Украина направила некоторые из своих вновь созданных бригад на поддержку операций в Курской области, вместо их первоначального назначения для защиты восточных и южных регионов или для формирования резервов, предназначенных для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.

По словам западных чиновников и экспертов, нехватка солдат и ресурсов у россии также усилилась, а ее достижения в войне обошлись очень дорогой ценой. 

Если поддержка США для Украины останется на высоком уровне до следующего лета, Киев сможет воспользоваться ослаблением россии и ее ожидаемым дефицитом солдат и техники, отмечают американские чиновники. 

российские войска, которые неоднократно терпели неудачи в начале вторжения в 2022 году, эволюционировали и, по словам высокопоставленного американского военного, теперь "находятся в движении".

Напомним 

29 октября Верховная Рада на заседании поддержала продление действия  всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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