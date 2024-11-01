Украина имеет достаточно солдат еще на 6-12 месяцев войны - NYT
Киев • УНН
Пентагон оценивает военный потенциал Украины на 6-12 месяцев из-за возможной нехватки ресурсов. Украина перебросила новые бригады в Курскую область, изменив первоначальные планы их использования.
Пентагон оценивает, что Украина имеет достаточно солдат для боевых действий еще на 6-12 месяцев, однако в дальнейшем может столкнуться с нехваткой ресурсов, хотя россия также испытывает дефицит солдат и техники, передает УНН со ссылкой на издание The New York Times.
Представители Пентагона также сообщили, что Украина направила некоторые из своих вновь созданных бригад на поддержку операций в Курской области, вместо их первоначального назначения для защиты восточных и южных регионов или для формирования резервов, предназначенных для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.
По словам западных чиновников и экспертов, нехватка солдат и ресурсов у россии также усилилась, а ее достижения в войне обошлись очень дорогой ценой.
Если поддержка США для Украины останется на высоком уровне до следующего лета, Киев сможет воспользоваться ослаблением россии и ее ожидаемым дефицитом солдат и техники, отмечают американские чиновники.
российские войска, которые неоднократно терпели неудачи в начале вторжения в 2022 году, эволюционировали и, по словам высокопоставленного американского военного, теперь "находятся в движении".
Напомним
29 октября Верховная Рада на заседании поддержала продление действия всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года.